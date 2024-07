Tarsius oppsummerer 15 år med galskap

For 15 år siden bestemte en kompisgjeng fra Tverlandet seg for å starte et band.

Bandet fikk navnet Tarsius, oppkalt etter spøkelsesapene som holder til i Sørøst-Asia.

Det er ingen tvil om at hardt arbeid og høy innsats gir resultater. I 2024 har bandet spilt flere konserter, gitt ut album og singler.

Vi tok en prat med Bendik Savstad, Petter Solvik Dahle og Luca Nielsen Jenssen. Sistnevnte er relativt fersk i gjengen, mens Savstad og Dahle har vært med siden starten.

Bandet er kjent for å mikse sjangre og skape god stemning på scenen. Tarsius spilte også på Dama Di i fjor sommer, og ifølge Savstad førte dette til både allsang, Macarena og headbanging i publikum. Til slutt var det over 15 stykker på scenen som sang og underholdt sammen med bandet.

Ønsker du en kveld utenom det vanlige? Ta turen til Halv Ti på Dama Di førstkommende torsdag.

Hør praten med Savstad, Dahle og Jenssen her: