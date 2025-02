– The biggest party of 2025 so far

Slipen scene gjenoppstår når Blåfrostfestivalen inntar lokalene i 2026.

I mellomtiden ønsker festivalsjef Ryan Lewis å gi tilbake til lokalsamfunnet.

Fredag 22. februar inviterer festivalarrangørene til en storslått konsert på Slipen Scene, med tre britiske stjerneskudd i spissen. Konserten, From Me To You, er en gavepakke fra Blåfrost til Rognan.

Den UK Music Award-nominerte Harvey Jay Dodgson skal spille på en rekke festivaler i Storbritannia denne sommeren. Dogson er kjent for kombinere myke toner og en kraftfull sangstemme, og det er ingen tvil om at den unge artisten trives på scenen – der han hører hjemme.

Er du fan av Sigrid, Dagny eller Aurora? Da bør du definitivt sjekke ut Tilly Louise. Med over to millioner avspillinger på låta Join The Club er hun et navn verdt å merke seg.

Sist, men ikke minst, inntar Paul Crowe scenen. Den talentfulle singer-songwriteren lager musikk til ettertanke, og fortjener å bli hørt.

Vi har tatt en prat med festivalsjef Ryan Lewis, som deler spennende tanker om framtiden til Blåfrostfestivalen.

Hør innslaget her: