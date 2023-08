The Prodigy avlyser – Disse spiller i stedet for

Nå er det klart. Parken-headliner The Prodigy har avlyst sin opptreden på Parken.

Bakgrunnen for dette skal være at vokalist Maxim skal ha pådratt seg en ryggskade, dette skriver bandet på sin egen facebook-side.

Onsdag ble det også klart hvem som tar over for The Prodigy. Den britiske elektronikkgruppa Leftfield, som blant annet hadde braksuksess med albumet «Leftism» tilbake på 90-tallet.

I tillegg til at The Prodigy er ute og Leftfield kommer inn, er det også gjort en headliner-endring. Nå er det Highasakite som får den store æren av å avslutte fredagen.

– Vi er i den heldige situasjonen at vi allerede har Highasakite på plakaten, og velger å flytte dem sist. Det vil si at Leftfield spiller nest sist på fredagen. Det skriver daglig leder Susann Enebakk i en pressemelding.

Vi tok en prat med festivalsjef Gøran Aamodt, som hadde følgende å si om saken: