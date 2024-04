Tidligere Spellemann-vinner klar for dynamisk konsert i Bodø

Med et brennende hjerte for country, americana, pop og folk, er det ingen tvil om at Ole Kirkeng skiller seg ut i Norge.

Torsdag står han på scenen i Bodø, på Dama Di, klokka Halv Ti.

Konseptet er enkelt. For en hundrings kan du stikke innom Dama Di og potensielt oppdage ditt nye favorittband.

Denne torsdagen står Kirkeng på scenen sammen med Øyvind Kløve Kjernlie og Sander Eriksen Nordahl.

Trioen er klar for sprell og gleder seg til å spille i Bodø.

Vi tok en prat med Kirkeng. Hør innslaget her: