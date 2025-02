Tilly Louise til Rognan – Trodde hun var hacket da følgerne rant inn

Da det plutselig strømmet inn med følgere på Instagram- og TikTok-profilen til den britiske artisten Tilly Louise, var hun sikker på at hun hadde blitt hacket.

Det viste seg imidlertid at en populær amerikansk radiovert hadde snublet over låta Join The Club og hyllet den i en TikTok-video.

I skrivende stund har låta nærmere 2,5 millioner avspillinger på Spotify. Ikke verst for en sang Tilly hevder hun brukte ti minutter på å lage.

Med musikk i samme landskap som Aurora, Dagny og Sigrid, er det ingen tvil om at det britiske stjerneskuddet hører hjemme på en scene i Norge.

22. februar inntar hun Slipen Scene, når arrangørene bak Blåfrostfestivalen inviterer til en storslått konsert på Rognan.

