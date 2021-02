To festivaler i Salten med artistslipp

Det rugner en viss optimisme blant festivalene som forhåpentligvis blir arrangert i sommer etter kulturministeren nylig kom med en pengelovnad. Nå har to store Salten-festivaler kommet med sine første artistslipp.

Flere festivaler har valgt å videreføre store deler av fjoråret sin planlagte line-up. Blant annet Parkenfestivalen gjorde dette da de i fjor annonserte at de fleste av artistene som skulle spille i 2020 er satt på plakaten i 2021.

Likefult er også flere festivaler i planleggingsfasen med nye artister. Blant dem Gatafestivalen på Fauske og Langsandfestivalen på Sandhornøy som nå begge har sluppet nye navn til de planlagte festivalene i sommer.

Fellesnevneren for begge artistslippene er at det er legender i bransjen som skal opptre.

Big Bang

med kaptein Øystein Greni i spissen har vært en del av den norske folkesjela så lenge at man kan unnskyldes for å glemme hvilken imponerende merittliste de faktisk har bak seg.

Klassikeren “Girl in Oslo” klatret til nr. 3 på VG lista allerede i år 2000 og siden 2003 har hele 6 albumutgivelser gått helt til topps.

Bigbang blir ofte med rette kalt et av landets beste liveband, og det er i møtet med publikum at trioen virkelig er i sitt ess. Det finnes ikke mange band som har slått gjennom for alvor med et dobbelt livealbum slik Bigbang gjorde med storselgeren “Radio Radio TV Sleep” i 2003, og båndet med publikum har bare blitt sterkere etterhvert som låtkatalogen har vokst til å romme stadig flere livefavoritter, la Gatafestivalen ut på sin Facebookside før helgen.