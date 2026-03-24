Torsdag slipper Parkenfestivalen årets artister – Disse tror vi kommer

Parkenfestivalen feirer i 2026 hele 20 år, og har valgt i forbindelse med jubileet å rebrande festivalen. På torsdag slipper en av Norges største suksessfestivaler sin siste line up.

Festivalen selv har valgt å kalle 2026 utgaven for «en siste dans». Men har allerede lovet det blir mer festival i Rensåsen også i 2027, da under nytt navn og hvor annerledes konseptet blir gjenstår å se.

Først og fremst skal Parkenfestivalen 2026 gjennomføres, og her har arrangøren lovet at det blir en nostalgisk dans i ekte klassisk parkenstil. Det blir også spennende å se hvor mye av det vi har vært vant med fra Parken opp gjennom årene som gjør comeback i siste utgave, som for eksempel Lairo som var en folkekjær scene for mange og kan erstatte Skogenscenen som ikke blir i år.

Uansett blir det som vanlig god stemning på hovedscenen opp gjennom bakken, og det skal nok også oppdages noen nye favoritter på Parkscenen. De siste årene har det også vært konserter i både Skogenscenen og intimkonserter i Svømmehallen. I tillegg fikk for første gang egen Stand Up scene i fjor.

Som nevnt hvor mye av dette som skal være i år gjenstår å se, det vi vet er at det er 23 artister som skal spille på Parkenfestivalen 2026, og torsdag slippes 22 av dem, der siste artist blir sluppet ved en senere anledning.

Mens vi teller ned til artistslippet skal vi ta fram spåkula og legge til noe kvalifisert gjetning på hvem vi tror kommer til Parkenfestivalen 2026. Det er allerede kommet en del hint, som at lineupen blir både nostalgisk og at den treffer bredt, i tillegg at ti av 23 artister har spilt på festivalen tidligere. Parken la ut selv at de hadde spurt ChatGPT om hva de tror publikum kom til å tenke om line upen, så vi spurte også ChatGPT om hvem de tror kommer til å spille.

I tillegg til hintene vi allerede har fått, så er det ingen hemlighet at Parken i en årrekke har sammarbeidet tett med både Pstereo i Trondheim og Jugendfest i Ålesund, som begge er samme helg, med artistbooking. Der flere artister har spilt på den ene av disse festivalene en dag og den andre neste. Begge disse festivalene har alt sluppet en del navn og her har vi derfor fått noen hint allerede.

En artist vet vi allerede kommer, nemlig Skunk Anansie (UK). De avslørte seg selv ved å legge ut turnedatoene på egen side hvor de inkluderte Bodø og Parken, som senere ble fjernet. De skal også spille på Pstereo samme helg, så den er ganske klar.

Dermed gjenstår det 22 artister å fylle line upen med. Mange hadde nok håpet på en gjensyn med artister som Highasakite og Delillos, disse står oppført hos både Pstereo og Jugend samme helg, og dermed kan vi nok avskrive dem til Bodø da tre festivaler på to dager i et langstrakt land blir for mye for de fleste.

Ettersom det «bare» er 11 norske artister skal vi begynne vår gjettelek med den biten, hvor mange av disse som har spilt er tidligere vites ikke men det er lett å anta det er en del av dem. Siden dette er siste Parken er det liten tvil om at det kommer noen lokale legender. Så at minst en av disse står på plakaten kan vi nok være ganske sikker på: Halvdan Sivertsen, Joddski/Tungtvann, Sondre Justad, Sirkus Eliassen.

Så er det nok mange som håper på at aktuelle artister som Tobias Sten og Synne vo står på plakaten. I tillegg må vi ikke glemme klassikere som Dumdum boys, Kaizers og Røyksopp som aktuelle. Karpe er nok en artist mange forventer kunne returnert til siste Parken, men de gjennomfører sin egen Karpe World på Ekerbergsletta i juli, og har annonsert dette blir det eneste de gjør i 2026, likevel kan det jo være derfor Parken bare får annonsere 22 denne gang, fordi de må vente med Karpe til etter Karpe World i juli.

Disse 11 norske tror vi står på plakaten til Parkenfestivalen 2026:

(R) = returnerer

Halvdan Sivertsen (R) – Selvskreven på tidenes siste Parken, er aktuell i sommer og skal blant annet også spille på Trænafestivalen.

Astrid S (R) – Spiller på Hjertebankfestivalen dagen før og skal på omfattende norgesturne i år. Ikke utenkelig at minst en av Hjertebankartistene også opptrer på hovedfestivalen.

Sigrid (R) – Norges popdronning, blir hennes tredje opptreden på Parken i såfall.

Sondre Justad (R) – Kan ikke ha en siste Parken uten verdens aller beste Sondre Justad.

Tobias Sten – Spellemannvinner og up and coming artist i god Parken-ånd. Spiller på Jugend samme helg og også på Hjertebankfestivalen dagen før.

Kjartan Lauritzen – Spiller på Jugend samme helg. Har spilt på Parken Ung og i Svømmehallen.

DumDum Boys (R) – 40 års jubileum i 2026, og ekte Parkenlegender, denne virker ganske sannsynlig. Spilte også på første utgave, og passer fint å avslutte Parkenhistorikken sin med siste og.

ARIF – Har spilt på Parken Ung, men ikke under Parkenfestivalen. Telles nok derfor ikke som en av de returnerende. Spiller på Jugend samme helg, bidrar til mangfold med hiphop-preg. Kan også tenkes gutta i GOLF tar dette spotten da de har alle de samme kriteriene som ARIF her.

Tungtvann (R) – Et prosjekt som er lagt ned og kommet opp fra asken en del ganger nå, føniksen kan fort reise seg igjen til siste utgave av Parken. Spilte på første Parken og noen gjensyn fra 2006-utgaven blir det jo.

Donkeyboy – Gjør en omfattende Norgesturne i 2026, en perfekt Parkenartist som enda ikke har rukket å spille på festivalen, kanskje er det ikke for sent. Spiller på Jugend samme helg.

Sirkus Eliassen (R) – Siste plass på norskelsiten, vi føler det måtte inn et nord-norsk navn til her og det sto blant annet mellom RSP & Thomax, Kristian Kristensen, Bendik og Dagny. Vi landet på Sirkus Eliassen da Magnus spilte på første Parkenfestival og det er ikke utenkelig at festivalen kjører mest mulig lokalt til siste utgave. De er også aktuelle med ny musikk og har turnert i 2026.

Så blir det spennende å se hvor mange av disse som står på plakaten til Parken, aller blir det nok ikke, men vi tørr garantere vi treffer på noen her.

Mye vanskeligere blir det å spå de internasjonale, en ting er at det er mange fler å velge mellom, men også fordi noe av Parken sitt kjennetegn har vært å finne gull ikke mange kjenner til, ikke vi heller. Derfor er det garantert en del navn som blir å komme her som vi ikke visste fantes, og mer eller mindre umulig for oss å treffe alle. Men som i de norske føler vi oss sikre på at vi i det minste treffer på noen.

Skunk Anansie (UK) – Akkurat denne treffer vi jo på da. Som nevnt avslørte de seg selv og spiller dagen før på Pstereo.

Florence And the Machine (UK) – en artist ønsket av Bodø og Parken i mange år, passer perfekt inn i Parkenprofilen. Er på turne i Europa i den aktuelle tidsperioden og spiller blant annet i Finland helgen før og Irland helgen etter. Foreløpig ledig Parkenhelga.

Bo Kaspers Orkester (SE) (R) – Klassisk Parkenartist, feirer 35 års jubileum i 2026, og skal blant holde en rekke konserter i Stockholm og Oslo. Kanskje blir det en tur til Bodø også?

Bring Me The Horizon (UK) – Parken har alltid et par rockeartister på lager. Parken passer fint inn i turneplanen til Bring Me The Horizon denne sommeren.

The xx (UK) – Ganske kjent indierockband fra England, profilen passer godt inn i Parkenhistorikken. Spiller i Skandinavia tidligere samme uke.

Massive Attack (UK) – Vi tror vel egentlig ikke både The xx og Massive Attack kommer da de er litt for like, så dette blir litt halvgardering. Men Massive Attack er aktuelle i 2026 og kan komme til Bodø i forbindelse med europaturneen denne sommeren.

Jorja Smith (UK) – Mye UK, men mye derfra som er aktuelt i sommer. Up and coming som passer Parkenprofilen, og er på Europaturne i tidsperioden.

The Meffs (UK) – Ikke en artist vi kjenner så godt til, men spiller på Pstereo samme helg og kan godt komme til Bodø i samme slengen.

The Reytons (UK) – Igjen er dette en halvgardering fra vår side. Begge de to siste nevnte her spiller Pstereo og Kurt Vile And The Violators (US)/Weval (NL) kunne også vært nevnt i denne kategorien. Alle disse blir ikke spille i Bodø denne helga, men minst en av dem gjør fort det.

Zara Larsson (SE) (R) – Svensk yndling som har vært på Parken tidligere. Er aktuell med Midnigh Sun Tour. Spiller i London samme helg, men absolutt mulig å kombinere med Bodø.

Robyn (S) (R) – Har vært ønsket tilbake til Parkenfestivalen av publikummet i mange år, er aktuell med turne sommeren 2026.

Lykke Li (SE) – En siste halvgardering. Det er tvilsom at både Lykke Li, Robyn, Bo Kaspers og Zara Larsson skal spille på samme Parken. (Kan det bli for mye svensk?) Men at minst en av de kommer er det stor sjans for. Er iallefall en artist som har blitt nevnt ofte i forbindelse med ønskemål til Parken og det passer med turnedatoen.

Med det har vi gjort en kvalifisert gjetning av hvilke artister som skal spille på Parkenfestivalen. Denne listen består altså av 23 navn, hvor 11 er norske og 12 er internasjonale og hvor ti av dem har spilt på festivalen tidligere. Med andre ord basert på informasjonen vi har fått til nå så kunne dette vært line upen til Parken i 2026. Denne lineupen har i midlertid ganske mange store navn og er nok alt for dyr for Parken, så vi forventer ikke akkurat fullt treff her, men som vi har nevnt føler vi oss trygge på at vi treffer på noe.

Det endelige svaret kommer på torsdag 26. april klokken 11, i Parkenfestivalen sine kanaler, men vi blir også å annonsere den endelige line upen i våre kanaler så snart den er klar.

Oppdatering etter slippet:

Vår kvalifiserte gjetning traff ganske greit, spesielt på de norske. Hele syv av artstene klarte vi spore oss fram til, så får vi se på om den hemmelige headlineren også gjemmer seg her etter hvert. Her er line upen som er sluppet: