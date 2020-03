Tove Lo gjør hovedscena til Parken komplett

Klokken 12 i dag ble den siste brikken av artister som skal stå på hovedscena under Parkenfestivalen 2020 offentliggjort. Igjen skal en svensk artist stå på scena.

Parken har nesten alltid hatt svenske artister på hovedscena, navn som Veronica Maggio, Laleh og Zara Larsson har prydet plakaten de seneste årene. I år er det Tove Lo som kommer til Bodø.

Dette la Parkenfestivalen selv ut på sin facebookside klokken 12 i dag:

– Den absolutt kuleste jenta i klassen er klar for Parkenfestivalen 2020. Tove Lo kommer med bagasjen full av hits, milliarder av streams og et sceneshow vi sent kommer til å glemme! For en fest dette skal bli!

Med det er hovedscena på Parken komplett, men det gjenstår enda noen artister til parkscena og skogsscena.