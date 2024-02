UKM 2024 – Første landsfestival nord for Stjørdal

Lørdag er det endelig klart for UKM, tidligere kjent som Ungdommens Kulturmønstring.

UKM er en kulturarena hvor ungdom kan vise fram sine talenter, i form av for eksempel musikk, dans, foto, kunst eller matlaging. Bare fantasien setter grenser!

Selv om UKM ikke primært er ment som en konkurranse, gir det likevel ungdommene muligheten til å gå videre i et system på tre nivåer – lokalmønstring om vinteren, fylkesmønstring om våren og til slutt den nasjonale UKM-festivalen i juni, som i år arrangeres i Bodø. Dette er første gang festivalen holdes nord for Stjørdal, til stor glede for mange.

Vi har tatt en prat med Joakim Nordvik og Aisha Ludvigsen Wahome som er med på å arrangere denne festivalen. Begge har bred UKM-erfaring og gleder seg til årets happening.

Vi har også tatt en prat med Sivert Klingenberg som skal være konferansier i Bodø under den lokale UKM-markeringen førstkommende lørdag.

Hør innslaget her: