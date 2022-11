Ute for første gang med egen musikk

Kjetil Hesten fra Lødingen har vært musiker i flere tiår, men aldri har han gitt ut egen musikk. Det feires med konsert på Sinus.

Hesten som er tilflyttet bodøværinger har spilt med mange profilerte lokale artister opp gjennom årene. Under koronapandemien ble det lite spillejobber og da fant han ut at etter å ha drevet med musikk i vel 30 år skulle han for første gang gi ut egen plate.

Slik ble «Dark Horse Project» til.

Nå får du muligheten til å høre platen i en unik versjon live da nordlandsmusikeren skal holde konsert på Sinus i Stormen Konserthus fredag kveld.

Vi tok en prat med han i den forbindelse, hør den her: