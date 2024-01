– Vakker, pompøs og spenstig musikk

Arktisk Filharmoni snikstarter kulturhovedstadsåret med operagalla i Stormen.

Det blir feststemning, god musikk og dyktige artister.

Showet ledes av ingen ringere enn Per Sundnes. Her blir det med andre ord en festkveld uten like!

7. Januar klokken 19.00 fyller Tora Augestad, Adrian Angelico og Hamida Kristoffersen salen med de vakreste toner. Her blir det noe for alle og en hver, samt en del overraskelser.

Fortsatt ikke overbevist? Hør hva Geir Nordeng og Charlotte Gjertsen hadde å fortelle i forkant av konserten: