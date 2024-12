Var Terje Nilsen Norges første blånisse?

Er Lillian Selvik Terje Nilsens største fan?

Lillian Selvik har brukt hundrevis av timer på å brodere Terje Nilsens tekster. Resultatet? Det kan du se i Stormen lørdag 14. desember.

Da skal Iren Reppen stå på scenen med forestillingen «Terje Nilsen altså», der hun tolker noen av Nilsens beste låter. Men før konserten bør du ta turen innom foajeen. Der henger nemlig broderiene til Selvik – alle inspirert av Terje Nilsens helt særegne tekster.

Vi tok en prat med Selvik, som selvfølgelig hadde et par gode Nilsen-historier på lur. Visste du at Terje Nilsen kanskje er Norges første blånisse? Eller at han nektet å fly? Og hva var det egentlig som skjedde da to damer begynte å prate høyt midt under en av konsertene hans?

Det får du svaret på her: