Varmer opp for Pleim: – Det blir rorbumusikk

Kjetil Bjelvin har spilt gitar for Sondre Justad og samarbeidet med artister som Synne Vo, Arif og Hkeem.

Fredag står han på scenen som D´merkes, og da er det Bjelvin selv som står i fokus.

Publikum får servert Rorbua-vitser i musikalsk drakt, låter med en litt mer seriøs undertone og en god dose nordnorsk sjarm.

D´merkes varmer opp for Pleim, bandet til Steinar Pleim Johansen. Begge to har røtter fra Rognan, og Bjelvin røper at han så opp til Pleim Johansen i ungdomstiden.

Hør innslaget og få med deg en skikkelig vaskeekte Rorbu-vise her: