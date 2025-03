Vebjørn Sand skal tegne et tidsvitne i Stormen

Midt i Holmenkollen troner et 32 meter høyt roseslott i gull.

Dette er en kunstinstallasjon bestående av 300 verk: monumentale malerier, skulpturer og installasjoner. Bak prosjektet står brødrene Eimund og Vebjørn Sand. Sistnevnte har du kanskje sett i Portrettmesterskapet på NRK, der kunstnere konkurrerer om å lage det beste kjendisportrettet.

Roseslottet åpnet i 2020 for å markere at det var 80 år siden okkupasjonen og 75 år siden frigjøringen. De fem store gullseilene i slottet symboliserer de fem krigsårene. I år er det 80 år siden frigjøringen, og nettopp dette er bakgrunnen for at brødrene Sand har lagt ut på jubileumsturné – med malerier, fotografier og skulpturer i bagasjen.

Vebjørn Sand har gjennom dette prosjektet portrettert tidsvitner fra andre verdenskrig. Fredag 14. mars klokken 12.00 får bodøværinger oppleve noe helt unikt når han tegner et tidsvitne i Stormen.

Vi tok en prat med brødrene Sand. Hør innslaget her: