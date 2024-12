Silya Nymoen blir mør av gresshoppen som synger When You Wish Upon a Star og foretrekker førjulstid og tidlig julepynting. Til gjengjeld kaster hun ut jula i starten av januar.

Nymoen er kjent for sin særegne stil og rå sangstemme, og det siste året har hun vært å se som dommer i TV 2-programmet Norske Talenter.

Nå er hun klar for Stormen Konserthus i Bodø, der hun sammen med Hærens musikkorps inviterer til en storslått julekonsert torsdag 5. desember.

Konserten, som har fått navnet Swinging Christmas, byr på en salig blanding av melankolske ballader og kraftfulle juleklassikere.

– Jeg tror du trenger en dose av meg i desember. Det blir rått. Vi skal hjelpe deg i julestemning! sier Nymoen med et glimt i øyet.

Hør innslaget her: