De siste årene har det nærmest blitt en tradisjon for det Trondheim-baserte bandet I LIKE TO SLEEP å reise på sommerturné i Nord-Norge.

Trioen vender nå tilbake til Dama Di, et sted de har spilt på flere ganger tidligere.

I 2018 vant trioen Jazzintro og tittelen «Årets unge jazzmusikere” som tidenes yngste band. Det er ingen tvil om at improvisasjon og ekspressiv musikk faller naturlig for dem.

Bandet, bestående av av Amund Storløkken Åse, Øyvind Leite og Nicolas Leirtrø, har spilt sammen lenge og lar seg ikke skremme av improvisasjon eller muligheten for at ting kan gå galt på scenen.

Faktisk trives de godt med det.

– Vi trives best når det går litt gæli. Det er da det blir mest spennende for oss, sier Nicolas Leirtrø, og legger til at dette bidrar til å gjøre bandet mer fokusert.

Vi tok en prat med Leirtrø for å bli bedre kjent med bandet før de inntar Dama Di klokken halv ti førstkommende torsdag.

Hør innslaget her: