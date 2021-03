Uansett om du skal tilbringe påsken på fjellet, i byen, ved sjøen eller i nærmiljøet, oppfordrer Hold Norge Rent til sporløs ferdsel. Dette gjør de med kampanjen #likefinsomfør.

Vis din favorittplass i påsken

#likefinsomfør-kampanjen ble startet i 2020 etter en økning i antall meldinger om forsøpling i parker, langs stier, på strender og i skogen under nedstengingen av Norge.

– I fjor oppfordret vi til en ny type dugnad. Vi ville at folk skulle etterlate de stedene de besøkte slik de var når de kom, for å forebygge forsøpling, sier prosjektleder Kine Lillerud.

Denne påsken skal mange av oss ut og nyte våren enten det er i byen, ved sjøen, på fjellet eller bare i vårt eget nærmiljø, og Hold Norge Rent oppfordrer alle norske påsketurister til å være bevisste på hvordan vi etterlater oss stedene vi besøker.

– Vi inviterer alle til å vise frem sin favorittplass i påsken og dele bilder av hvordan plassen etterlates #likefinsomfør. Det eneste som skal ligge igjen etter oss er skispor i snøen eller fotspor i sanden, sier prosjektleder Kine Lillerud.

Fire tips til en søppelfri påske

1. Legg emballasje og munnbind i en lomme med lås eller glidelås

2. Ikke kast matavfall i naturen

3. Ha med en pose til avfallet ditt på tur

4. Ikke brenn søppel på bålet

– Vi håper det kan bli en påsketradisjon å etterlate naturen like fin som før, og vi oppfordrer alle som er på tur denne påsken til å vise oss dette ved å bruke emneknaggen #likefinsomfør i sosiale medier, sier Lillerud.

På likefinsomfør.no får du miljøvennlige ferietips uansett om du skal til fjells, til skogs, på sjøen eller bli i byen denne påsken.

#likefinsomfør er et felles initiativ for å begrense forsøpling og bevare naturen i samarbeid med Norsk Friluftsliv, Norges Seilforbund, LOOP, Swix, Den Norske Turistforening, og Protect Our Winters. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet.