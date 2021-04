Lite lærevillige om sikkerhet på nett

Pandemien har gjort oss enda mer digitalt avhengige enn før. Men 6 av 10 nordmenn er lite interessert i å lære seg om sikkerhet på nett.

100 000 nordmenn har blitt rammet av ID-tyveri, bare de siste to årene. Rådgiver i Frende forsikring, Marius Solberg Anfinsen sier til Radio 3 at det å ta aktive grep på egen hånd før du står i en slik situasjon kan være lurt.

Nordmenn frykter ID-tyveri

En undersøkelse Yougov har utført for Frende Forsikring viser at 2 av 3 nordmenn er redde for å bli utsatt for ID-tyveri. Politiets innbyggerundersøkelse for 2020 viser også at 1 av 3 frykter at de skal bli offer for svindel eller bedrageri på nett.

– Når vi ser hvilke konsekvenser ID-tyveri og andre angrep kan få for enkeltpersoner synes jeg det er veldig rart at ikke flere oppsøker hjelp om hvordan de kan bli tryggere på nettet, og få hjelp hvis de er uheldig og blir angrepet, sier Ingebrigtsen i Frende.

Rapporten til NorSIS viser at kvinner og de unge er mest utsatt for mulig ID-tyveri fordi de vet minst om hvordan de skal redusere risikoen for å bli misbrukt på nettet.

Korona er bra for svindlerne

Det siste drøye året har koronapandemien eskalert behovet for å fungere trygt og godt digitalt.

– Digitaliseringen av hverdagen har gått fort det siste året. Tenk på alt du gjør med ubevisst innlogging på nett. Du betaler i butikken med mobilen, handler i nettbutikker, logger på i nettbanken, leser brev digitalt, kjøper møbler på finn eller legger ut bilder på sosiale medier, sier Tina Jerstad. Hun er markedsansvarlig hos Tenerity, et selskap som hjelper personer som har blitt rammet av ID-tyveri.

Forventer flere svindelforsøk

– All denne teknologien er fabelaktig når den er trygg. Alt går fort, du sparer masse tid, sier Frendes cyberekspert.

– Men når det går galt tjener de cyberkriminelle store penger på personopplysningene dine. I fremtiden forventer vi enda mer spredning av innhold på nett, at det blir vanskeligere å oppdage svindelforsøk og et økende antall sikkerhetsbrudd med opplysninger og passord på avveie, sier Tina Jerstad i Tenerity.

Her kan du finne informasjon om nettsikkerhet og ulike svindelmetoder:

• Nettvett.no

• Politiet.no

• Helsenorge.no

Slik øker du sikkerheten din på nettet

• Opprett to-trinnsbekreftelse ved pålogging der det er mulig. Spesielt på e-post og i sosiale medier.

• Ha ulike passord på kontoene dine.

• Opprett digital postkasse. Mange bedrifter og offentlige virksomheter tilbyr digital utsendelse av brev som kan inneholde sensitiv informasjon. Digipost.no, en tjeneste utviklet av Posten, sender og oppbevarer opplysningene og dokumentene dine på en sikker måte.

• Aldri gi fra deg personopplysninger hvis du ikke er sikker på hvem som ber om dem. Banker, kredittkortselskap og offentlige kontorer vil som regel aldri be deg om detaljerte kort- eller kontoopplysninger, med mindre du selv har kontaktet selskapet.

• Gjør et Google-søk før du kjøper varer fra en ny nettbutikk. Det finnes mange falske nettbutikker, og derfor er det viktig å undersøke før du kjøper varer på nettet.

• Aldri gi passordene dine til noen. Ikke oppbevar PIN-koder eller passord på steder hvor uvedkommende kan få tak i dem.