Nå blir det bedre togtilbud fra Bodø

Det varsler svenske SJ som tar over all trafikk på Nordlandsbanen fra juni 2020. Blant annet vil de sette opp direktetog mellom Bodø og Oslo melder tognytt.

Tenk deg at du kan sette deg på et tog i Bodø og komme helt til Oslo uten å bytte i Trondheim. Det blir virkelighet sommeren 2022, varsler SJ. – Sommeren 2022 skal vi teste Norges lengste togrute, Oslo-Bodø. Da slipper kundene å bytte tog i Trondheim. Narvik har allerede en så lang togrute, med SJ til Stockholm, og den er en stor suksess. Vi ser fram til å kunne tilby tilsvarende på norsk innenriks, sier Sverre Sletten, anbudsansvarlig i SJ AB til Dagsavisen.

Reisetiden med et slikt tog blir 16,5 til 17 timer, noe som blir omtrent som i dag, men man trenger altså ikke lenger bytte eller bekymre seg for at man ikke rekker toget videre. En slik forbindelse vil selvsagt også gjøre det mulig å ta et og samme tog fra f.eks Lillehammer til Steinkjer. Det er ikke kjent nøyaktig hvordan dette skal gjennomføres, men det er sannsynlig at det blir et natt-tog som også vil ha sittevogner.

SJ vil også øke antallet tog mellom Oslo og Trondheim. SJ kommer til å øke antall dagtog fra tre til fem i desember 2021. I tillegg beholdes nattoget. – Dette kommer til å gjøre toget til et langt mer attraktivt transportmiddel, ikke minst i Gudbrandsdalen og i de delene av Sør-Trøndelag som i dag har få andre avganger, sier Sletten til Dagsavisen.

Det blir også flere avganger på Raumabanen, som øker fra fire til seks daglige avganger fra 2021. SJ varsler også ekstra morgenavgang mellom Bodø og Fauske for pendlere. Og når Meråkerbanen blir elektrifisert vil SJ kjøre gjennomgående tog mellom Trondheim og Stockholm. Ettersom de også vil starte med togkjøring mellom Oslo og Gøteborg vil SJ i fremtiden ha et stort nettverk i Norge og til og fra Norge.

Kilde: Reise med tog