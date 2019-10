Nå er åpningsdato satt

Nå er det endelig klart når Kjernfjelltunnelen som skal gå gjennom Tjernfjellet skal åpne, om en snau uke slipper du karre deg opp ved siden av ura og kan heller kjøre trygt gjennom 3.2 KM tunnel.

17. Oktober er den offisielle åpningen til tunnelen som ingen blir enige om navnet på. Mens fjellet i alle år har hatt navnet Tjernfjellet, har kartverket bestemt at tunnelen skal hete Kjernfjelltunnelen, til stor frustrasjon for de lokale innbyggerne.

Frustrasjon er det imidlertid ikke over at tunnelen endelig skal åpne, det har Saltenværinger som skal på harryhandel ventet på i flere tiår. Den gamle veien som også har hele 26% tungtrafikk har lenge vært et mareritt å kjøre opp. I tillegg er det ikke uvanlig at veien er stengt i lengre perioder på vinterstid grunnet større kjøretøy som står fast, det blir det forhåpentligvis ikke så mye av denne vinteren.

Det blir også et celebert besøk til Saltdal når tunnelen skal åpnes, da det er statssekretær Tommy Skjervold som skal stå for åpningen.

Dette la Statens vegvesen ut på deres facebookside da de annonserte Åpningsdato:

– Rv. 77 Kjernfjelltunnelen åpner for trafikk torsdag 17. oktober! Arrangementet starter klokka 13, og det er statssekretær Tommy Skjervold (Frp) som står for snorklippingen. Mer informasjon kommer senere. Her kan du bli med på en kjøretur gjennom tunnelen.