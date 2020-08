Nå kan du dra hit

Natt til lørdag kan du igjen reise til den nordligste delen av Sverige uten å komme i karantene. Det gleder driverne av den nye ICA-butikken i Jäckvik.

Onsdag denne uken bekreftet FHI at det blir endringer i reiserådene. Flere land blir røde, men for flere Salten-væringer og ikke minst driverne av den nye butikken over grensa kom en gledens nyhet. Endelig blir Norrbotten i Sverige et karantene-fritt område.

– Norrbotten i Sverige går fra rødt til gult, og omfattes derfor ikke lenger av karantene. Endringene trer i kraft fra kl. 24.00 natt til lørdag 22. august, dette skrev FHI i en pressemelding denne uken.

Det betyr at igjen kan Bodø og Salten-væringer ta turen over grensa for Harry-handel, besøke venner og familie, hytteturer eller bare koseturer over grensa. Det gleder åpenbart driverne av butikken i den lille byen en time over grensa. De publiserte dette på sin Facebookside denne uken:

– Jaa. Ett positivt och glädjande besked kommer förhoppningvis imorgon. Gränsen öppnar! Det är ett stort steg i rätt riktning och vi är väldigt glada över detta! Vi förutsätter att alla fortsätter hjälpas åt att visa hänsyn till varandra!

Samtidig påpeker butikken på at de tar smittevern på alvor og har flere regler.

-Vi stannar hemma om vi känner oss sjuk

-Håller avstånd på 1,5 m

-Undviker att handla i grupp

-Tvättar händerna

-Endast betalande i kassakön

Butikken meldte også at i forbindelse med at det nå blir lov for nordmenn å ta turen over grensen utvider butikken åpningstidene sine.

– Butiken utökar sina preliminära öppettider från och med imorgon fredag till kl 10-19 varje dag!

Slik ser reiserådene for nordmenn ut per 22. August 2020: