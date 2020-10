Nå skal lavprisselskapet også fly innenriks fra Bodø

Lavprisselskapet Wizzair har en god stund hatt trafikk til og fra Bodø Lufthavn med direkteruten til Gdansk. Nå skal den ungarske lavprisgiganten også fly innenriks fra Bodø.

Wizzair har tidligere annonsert at de skal starte opp innenriks i Norge, men i utangspunktet var ikke Bodø en del av planene, det har nå endret seg.

For torsdag denne uken informerte nemlig konsernsjefen selv József Váradi at de nå oppretter base i Trondheim som sørger for fler ruter til og fra Bodø.

Blant annet blir det opprettet en direkterute til hovedstaden mens de i tillegg vil starte opp flygninger mellom Trondheim, Bodø og Tromsø.

Her er alle de nye rutene som vil gå fra 17. desember:

Trondheim – Bodø

Trondheim – Tromsø

Trondheim – Stavanger

Trondheim – Bergen

Tromsø – Bodø

Tromsø – Stavanger

Oslo – Bodø

Oslo – Ålesund

Dette er tilsynelatende veldig gode nyheter til de som ønsker billigere flybilletter innenriks, ettersom alt tyder på at det blir en heftig priskrig mot SAS, Norwegian og Widerøe.

Det ungarske lavprisselskapet er kjent som svært prisaggressiv, og vil trolig tilby disse rutene til en svært lav pris.

Fra Bodø har de operert direkte til polske Gdansk, før ruten ble stengt på grunn av pandemien i september.

Prisene vil være fra 99 kroner, men de fleste billettene vil være noe dyrere enn dette sier, Wizz Air-sjef Jozsef Varadi i en pressekonferanse torsdag ettermiddag.