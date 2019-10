Nå starter innegolfsesongen hos Bodø Golfsenter

Kulden og frosten både nærmer seg og er delvis kommet til Salten, det betyr at våre vakre golfbaner snart går i hi fram til neste sesong. Det betyr riktig nok ikke at golfinteresserte i regionen må legge køllene på hylla i vinter, tvert i mot!

Nå har nemlig Bodø golfsenter åpnet for vinteren. Det moderne senteret i sjøgata har to store golfsimulatorer slik at du kan fortsette å trene på «svingen» din gjennom hele vinteren.

Vi tok en prat med daglig leder på golfsenteret Thomas Svendsen om sesongåpningen og forventningene, hør den her: