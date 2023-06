NORD Dansefestival – Å satse på dansen

For to dager siden ble Pernille Øien ferdigutdannet jazzdanser ved Kunsthøgskolen i Oslo. Nå gjør hun sitt første oppdrag som profesjonell.

Bodø-jenta har danset i studio siden hun var omtrent 2,5 år og har ingen planer om å gi seg med det første.

I helga arrangerer hun NORD Dansefestival. Festivalen går over 3 dager. Her kan du oppleve alt fra dansefilm-kafe, forestillinger og workshops.

Er du nysgjerrig på hva som foregår i helga? Da er det fullt mulig å stikke nesa innom.

Hele programmet finner du her.

Festivalen er laget for å styrke dansemiljøet i nord og vise at det går an å følge dansedrømmen for fullt.

Hele praten med Øien hører du her: