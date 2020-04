Nordlending brøt isolasjon – får 20.000 i bot

Torsdag formiddag sendte Politiet i Nordland ut en pressemelding hvor de informerer om at en person i Nordland er bøtelagt for å ha brutt isolasjonsbestemmelsene.

Politiet i Nordland har bøtelagt en person for brudd på smittevernloven og covid-19-forskriften. Boten er pålydende 20.000 kroner. Vedkommende skal ha overtrådt bestemmelsen om at personer som er bekreftet smittet av viruset skal oppholde seg i isolert. Perioden for isolering skal være i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger.

Vedkommende som er bøtelagt har forlatt sin egen bolig og blant annet oppholdt seg i bil sammen med en annen person under isolasjonstiden. Vedkommende har ikke erkjent forholdet i avhør og har foreløpig ikke vedtatt forelegget. Dersom forelegget ikke blir vedtatt vil det bli oversendt tingretten for behandling.

Politiet håper å unngå flere tilfelle hvor personer bryter isolasjonsbestemmelsene. Det som for den enkelte kan virke ufarlig, vil ved smitteoverføring gi samfunnsmessige negative konsekvenser som er svært uheldige og man skaper potensiell fare for sårbare personer, det sier Stig Morten Løkkebakken, påtaleleder i Nordland politidistrikt.