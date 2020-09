Norge er blitt rødt mens over grensa er det nesten smittefritt

Etter større utbrudd på Østlandet og i Bergen har Norge nå oversteget grensen til FHI på 20 nye smittetilfeller pr 100.000 innbygger siste 14 dager. I Nord-Sverige har de derrimot fått god kontroll over smitten.

Norge har de siste to ukene hatt over 20 koronasmittede per 100.000 innbyggere og er dermed på rødt nivå, melder NRK.

I Norrbotten er historien en annen, de siste par månedene har nye tilfeller av covid-19 i regionen Norrbotten i Sverige gått kraftig ned.

Selv om testingen har økt er det nå altså færre tilfeller av sykdommen. I uke 35 slo 0,5 prosent av testene positivt ut for korona. I forrige uke, uke 36, sank det tallet til 0,2 prosent. Av 2.894 testede personer var bare fem smittet av viruset.

Det er det laveste smittetallet siden utbruddet startet, opplyser svenske helsemyndigheter.

Det har ikke vært noen innlagt på sykehus i Norrbotten med covid-19 siden 25. august.

