Ny festival i Bodø denne helgen

I helga er det klart for fødselen av en splitter ny bodøfestival, nemlig Lairofestivalen. Det er en festival som er forbeholdt hip-hopsjangeren, vi tok en prat med arrangørene og du kan høre den her:

Første utgave av Lairofestivalen blir 20-21 September i Bodø. Den vil hovedsaklig finne sted på Damadi hvor det er satt opp to scener, en inne og en ute. Det er også en scene på Top 13, som blir kalt for flymodus, det på grunn av skal du opp hit må rett og slett telefonen være i flymodus og mer om det kan du høre i intervjuet under.

Selv om Lairofestivalen er et helt nytt konsept er det samtidig en videreføring av Lairoteltet som en gang sto i Parkenfestivalen, faktisk brukes akkurat samme telt under festivalen denne helgen.

Mer om det og hva festivalen er kan du høre her hvor vi tok en prat med arrangørene:

Lairofestivalen 2019 Denne helgen arrangeres Lairofestivalen for første gang, som i tillegg til å være et nytt konsept også er en videreføring av Lairoteltet fra Parkenfestivalen! Hør mer om festivalen her: Publisert av Radio 3 Bodø Torsdag 19. september 2019

Programmet på Dama di finner du her: