Nye rekordtall for Nord universitet

Et større antall kvalifiserte søkere og større interesse for nye studietilbud, gjør at Nord universitet til høsten kan tilby rekordmange tilbud om studieplass.

Til høsten gir Nord universitet rekordmange tilbud om studieplass – totalt 5460.

Prorektor for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk sier at utviklingen er sterk og veldig gledelig for Nord universitet.

Markant stigning

Antallet kvalifiserte som hadde Nord på førsteplass, steg med 17,2 prosent sammenlignet med 2020. Det er utdanningene innen helse- og ledelsesfag som er mest populære.

Universitet tilbyr i år nye bachelorutdanninger på flere studiesteder, blant annet sosialt arbeid som i tillegg til Bodø og Mo også skal bli tilgjengelig i Levanger. Denne utdanningen hadde seks søkere per plass, mens bachelor i vernepleie kunne skilte med sju søkere per plass.

Samtidig rekrutterer utdanninger som sykepleie, blå og grønne utdanninger og økonomi- og ledelsesutdanningene godt. Sistnevnte kategori hadde flest kvalifiserte søkere på hele Nord, med 1216 søkere til 780 studieplasser. Her er det bachelor innenfor eiendomsmegling som topper, med nesten fem søkere per plass.

Lærerutdanningen går det imidlertid dårligere med. Den følger den nasjonale nedgangen i antall kvalifiserte søkere i 2021.

– Tallene vitner om at den nasjonale rekrutteringsutfordringen innen lærerutdanning fortsetter, forteller Levi Gårseth-Nesbakk.

Flere studenter enn før

– Nord universitet gjør seg nå klar til å ta imot flere studenter enn noensinne. Med 6000 på ventelister er det fortsatt mange håpefulle søkere som ikke har fått et tilbud ennå. Det finnes likevel ledige studieplasser hos Nord universitet. Har man ikke kommet inn på drømmestudiet, skjer det fortløpende opptak til ledige studieplasser på Samordna opptak.