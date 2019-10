Bare en måned etter Bodø Hotell ble forsøkt ranet av to personer med pistoler har det natt til fredag vært et nytt ransforsøk i Bodø, heller ikke denne gangen klarte gjerningspersonen å få med seg noe.

Se oppdatering nederst; Politiet har nå pågrepet tre personer i saken.

Det var hos Joker i parkveien at ransforsøket fant sted sent torsdags kveld.

Politiets innsatsleder på stedet ønsket torsdag kveld ikke å gi noen kommentarer om årsaken til utrykningen, og henviste til politiets operasjonssentral. AN forsøkte gjentatte ganger å komme i kontakt med operasjonssentralen, uten å få svar.

I 23.50-tiden torsdag kveld tvitrer politiet at butikken har blitt utsatt for et ran.

– Politiet rykket ut kl. 21.42 etter en melding om ran på Joker. En person tildekket med hette og maske skal ha truet betjeningen med en pistol, melder politiet.

Ingen personer skal ha kommet til skade og gjerningspersonen fikk ikke med seg noe av verdi opplyser politiet.

Politiet foretar undersøkelser på åstedet og gjennomfører avhør av de ansatte. Politiet leter også etter gjerningspersonen.

– Gjerningspersonen var iført en mørk, mulig grønn hettegenser, grå trang joggebukse og mørke hansker. Skal være i tenårene/ begynnelsen av 20 årene. Hvis noen har tips i saken, ring 02800.

Klokken 06.00 fredag morgen opplyser operasjonsleder Kenneth Magnussen hos politiet i Nordland at ingen personer er pågrepet.

– Vi jobber videre med etterforskningssporet. Hvis noen har sett noe i det aktuelle tidsrommet, ber vi dem ta kontakt med politiet. Magnussen opplyser at vedkommende som var på jobb da butikken ble forsøkt ranet, ble ivaretatt etter hendelsen av andre kolleger.

Tirsdag sendte politiet ut en oppdatering i saken: