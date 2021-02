OBS: Svindel i vårt navn

Da var det dessverre vår tur å bli utsatt for nettsvindel på Facebook. Vi mottok tirsdag 23. Februar en rekke henvendelser fra våre følgere om at de har blitt kontaktet av en side som utgir seg for å være oss.

Vi oppfordrer alle våre følgere til å være kritiske til meldinger de får. Her er et par tommelfingerregler:

ALDRI oppgi personlig informasjon over nett og hvertfall ikke bankkort-informasjon

Ikke klikk deg inn på lenker du ikke er helt sikker på er trygge

Alltid sjekk siden du får melding fra. Svindelsider har ofte ingen til få likes på siden sin

Har du oppgitt kortinformasjon, ring banken din og få kortet ditt sperret umiddelbart!

Ikke godta denne venneforespørselen: