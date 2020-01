Olakiosken legges ned, Rensåskiosken overtar for radiobingo

I forrige uke ble det klart at den historiske kiosken i Bankgata legges ned, Olakiosken har også i en årrekke vært kommisjonær og levert ut premier for radiobingoen til Radio 3, nå er nytt sted på plass.

29. Februar blir siste åpningsdag til Olakiosken, men allerede denne uken overtar Rensåskiosken som kommisjonær hvor du kan hente premiene dine. Det blir fortsatt mulig å handle bingoblokker hos Olakiosken mens den er åpen.

– Det er ikke med lett hjerte jeg gjør dette, men det er en tid for alt, sa Karl Arnfinn Fredheim (52), daglig leder hos Olakiosken i Bankgata til Bodø By i forrige uke.

Med det er også en epoke over og faste spillere må venne seg til et nytt sted for henting av premier.

– Det er trist at Olakiosken legger ned, her har jeg handlet og her handlet Bestefaren min for flere tiår siden, sier stasjonssjef i Radio 3 Benjamin Solås. Han legger til:

– For alle våre faste bingospillere gjelder det nå å finne et nytt sted hvor premiene kan hentes, her tror jeg Rensåskiosken vil fungere like bra, det er gode parkeringsmuligheter i nærheten og lett å komme til. I tillegg har kiosken et bra spillmiljø så kanskje det også vil åpne opp for flere spillere. Vi vil også takke Olakiosken for godt samarbeid i mange år, avslutter han.

Fra tirsdag 21. Januar er det altså Rensåskiosken du henter premier hos etter å ha vunnet i radiobingo under mandagsbingoen. Blokker brukt til Radio Salten sin bingo på onsdager vil etter hvert flyttes hit men inntil videre vil det fortsatt være hos Olakiosken man kjøper og leverer her.