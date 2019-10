Opptur slapp sine tre første navn

Ikke bare kom festivalen Opptur med tre nye navn i dag, de kom også med en nyhet om at det neste år blir en helt ny scene på festivalen.

Tidligere i dag skrev Opptur på sin facebookside at de klokken 12 ville slippe tre nye navn, som skal spille på en helt ny scene.

– I 2020 setter vi opp en ny fullverdig scene i tillegg til hovedscenen, skrev de.

Klokken 12 kom også artistene hvor vi får noen gledelige gjensyn, samt et møte med en ny DJ som har over 100 millioner streams på låtene sine.

– Madden

Marius «Madden» Njølstad har de siste årene markert seg som en av landets mest spennende produsenter, siden han i 2016 debuterte med monsterhiten «Golden Lights»

De debutsinge har godt over 100 millioner Spotify- streams. Oppfølgerne «Alive», «Echo» og «All About You» har for lengst passert 40 millioner, og viser Maddens suverene popteft.