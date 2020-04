Parken og Opptur avlyst

Lørdag ble det klart at forbudet mot alle arrangementer med over 500 deltakere blir forlenget til og med 1. September. Det meldte Kulturminister Abid Q. Raja på en pressekonferanse klokken 13 i dag.

Det innebærer at festivaler som Parken, Opptur, Gata og Musikkfestuka ikke kan gå som planlagt. Arrangementene som skulle vært i sommer må dermed avlyses eller utsettes. Parkenfestivalen var raskt ute og informerte om at årets utgave utgår.

Dermed blir det ikke noe allsang i rensåsen i år. Festivalen opplyser samtidig på sine facebooksider at alle som har kjøpt billett enten kan få billetten sin refundert, eller flytte den over til neste års utgave av festivalen.

Dette la de ut på sin facebookside i dag:

– «Kjære Parkenpublikum.

Vi skulle synge «Hver gang vi møtes, har vi det bra» i kor, og det gjør vondt i hjertet vårt at vi ikke får den muligheten i år. Vi har jobbet for, krysset fingrene og håpet i det lengste at vi skulle møtes i Rensåsen i år igjen, men slik blir det dessverre ikke. Etter dagens pressekonferanse er det nå klart at vi ikke kan gjennomføre Parkenfestivalen 2020 og Torsdag i Parken 2020: Dumdum Boys. Dette har lagt i kortene lenge, og vi støtter selvfølgelig myndighetens vurderinger.

PRAKTISK INFO: Hvis du har kjøpt billett til Parkenfestivalen 2020 har du to alternativer: 1. Du kan beholde billetten din og bruke den på neste års festival. På denne måten er du 100% sikret billett til Parkenfestivalen 2021. Vi håper så mange som mulig velger denne løsningen. 2. Ønsker du ikke å overføre billetten til neste år, vil du selvfølgelig kunne få den refundert. Hvis du har kjøpt billett til Torsdag i Parken 2020: Dumdum Boys gjelder de samme to alternativene som ovenfor. Dumdum Boys er bekreftet som neste års artist for Torsdag i Parken. Utfyllende info vil billettkjøpere få på e-post om få dager. Verdens beste publikum, sponsorer, samarbeidspartnere og frivillige – tusen hjertelig takk for all kjærlighet og støtte! Ta vare på dere selv og hverandre. Ingen e så go som du!»

Ikke lenge etterpå fulgte Opptur med at de også avlyser årets utgave. Dette publiserte de på sin Facebookside lørdag.

– «Kjære verdens beste festivalgjengere. ⁣

I dag kom omsider regjeringen med retningslinjene for sommeren i forbindelse med viruset Covid-19, som vi har gått og ventet på siden 12 mars. Det var – som vi begynte å ane – dårlig nytt. ⁣Vi skulle sammen feiret Oppturs 5 års jubileum i Rådhusparken – en helg med musikk, kjærlighet vennskap og moro. Vi er så utrolig lei oss for å meddele at vi dessverre er nødt til å avlyse årets store begivenhet med bakgrunn i myndighetens forbud mot store arrangementer. Vi står selvsagt 100% bak helsemyndighetenes avgjørelse, men det er ikke å legge skjul på at dette er vanskelig.⁣ Vi er lei oss for at vi ikke får dele den råeste Oppturfestivalen noensinne med dere, og at vi ikke kan tilby jobb til ansatte, frivillige, lag og foreninger. Vi hadde gledet oss så sinnsykt til å slippe resten av artistene og til å vise frem hvor sinnsykt RÅTT det blir på vår nye venue. ⁣Er du en av de som hadde sikret deg billett til Opptur 2020 må du bare ta godt vare på denne, da du kan benytte denne til Opptur 2021. Du kan også velge å få billetten refundert. Vi vil sende ut informasjon til de som har kjøpt billett til Opptur 2020 med nærmere info. ⁣Denne tiden er og kommer til å bli vanskelig for mange. Både privatpersoner og bedrifter. Vi gir oss selvsagt ikke og planlegginga for Opptur 2021 er allerede i gang. Men nå er vi ekstra avhengige av alle dere for at konseptet vårt kommer seg over kneika slik at vi kan levere ENDA bedre i 2021. ⁣Derfor ber vi først og fremst om støtte fra alle dere – vårt fantastiske Oppturpublikum. Vi håper at dere som har kjøpt billett til Opptur 2020 beholder denne og benytter den til neste års forsinka 5 års jubileum. Til de som ikke har kjøpt billett enda, vis oss din støtte ved å kjøp din billett for 2021 så snart de legges ut. Hjelp oss gjennom å følge Opptur, dele og invitere på sosiale medier. Vi skal komme igjennom denne krisa sammen. Forhold dere til myndighetens råd og anbefalinger og hold dere friske alle sammen. Vi kommer til å savne dere alle sammen i sommer.»

Trolig avlyses også de fleste andre større arrangementene i Salten også som skulle være denne sommeren.