Poengdeling men tabelltopp etter Slaget om Nord-Norge

Det er få ting som betyr mer enn å slå Tromsø i Slaget om Nord-Norge, men ikke denne gangen heller skulle det gå for de helgule.

Oppskriftsmessig startet det best for hjemmelaget som totalt dominerte starten av kampen, og hadde en ballbesittelse halvveis i første omgang på hele 71%.

Bodø/Glimt tok også ledelsen etter Tromsø laget et klønete straffespark når ballen landet i hånden på Cornic.

Kasper Høgh var iskald og sendte de helgule i føringen etter 21. minutter.

Dessverre virket det som hjemmelaget sluttet å spille fotball her. Gjestene fra Nordens Murmansk tok mer og mer over og like før pause fikk de utligningen. En forsvarstabbe hvor Glimt ikke klarte å klarere ballen gjorde at polkastripene kunne enkelt tappe inn 1-1 som ble det siste som skjedde før lagene gikk hvert til sitt halvveis.

Ut i andre omgang var det ingen ny gnist som var tent hos Bodø/Glimt. Tvert i mot tok gjestene mer og mer over kampen, og man var vel heller heldig at ikke det ble fler scoringer andre veien.

Til tross for en intensiv sluttspurt fra de helgule blåste dommer Ola Hobber Nilsen av kampen før tilleggstiden var ferdigspilt og dermed ble det poengdeling mellom Nord-Norges beste lag og Tromsø.

Lystpunktet med det ene poenget er riktig nok at Bodø/Glimt går likt med poeng med Viking, men med bedre målforskjell leder nå Nordleningene tabellen etter 18 spilte seriekamper.

Neste utfordring for de helgule er borte mot Strømsgodset førstkommende fredag. Den hører du direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Odin Bjørtuft

Det er Aleesami som har fått mest skryt av midtstopperne i år, men i dag viser Bjørtuft hvorfor han får så mye spilletid som han gjør i en ganske tøff konkurranse mot gode stoppere. Er bestandig først på ballen og vinner de duellene han skal vinne. Klarte dessverre ikke hindre 1-1 i det som var et kollektivt forsvarsmiss av de helgule.

2: Patrick Berg

God på midten i dag Patrick som vinner flere dueller, og bryter flere ganger. Klarte dessverre ikke bidra til tre poeng offensivt i dag.

1: Kasper Høgh

Satte straffen inn som gav 1-0 til Glimt. Ellers ganske usynlig.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

22 Ulrik Saltnes

20 Patrick Berg

16 Nikita Haikin

13 Fredrik Bjørkan

12 Håkon Evjen

12 Odin Bjørtuft

9 Haitam Aleesami

8 Jostein Gundersen

7 Kasper Høgh

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

6 Jens Petter Hauge

5 Sondre Auklend

4 Sondre Brunstad Fet

3 Villads Nielsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo