Savnede Stian Hole er funnet død

Her er Siste Nytt. En av nåtidens største krimmysterier i Nordland har fått et nytt kapittel og kan nærme seg en oppklaring.

Det er nå 863 dager siden Bodø-mannen Stian Hole sist ble sett i live. Nå er han funnet død i området Molvika på Hamarøy, rundt 15 kilometer fra der han sist ble observert på Storjord i juni 2023.

Levningene ble funnet etter tips om klesplagg i området. Stian Hole er obdusert ved Oslo universitetssykehus, og politiet venter fortsatt på svar fra rettsmedisinske undersøkelser for å fastslå dødsårsak.

Politiet ber publikum og media holde seg unna området mellom Tysnes i nord og Tiltvika i sør. Det er også innført droneforbud i en radius på fire kilometer rundt Molvika fram til fredag ettermiddag.

