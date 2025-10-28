NETTRADIOPODKASTER 29. oktober 2025
   
Annonse  

Savnede Stian Hole er funnet død

mmBenjamin Solås28.10.2025
Skjermbilde+2025-10-28+091100
Stian Hole har vært savnet i to år, nå er han funnet død. Foto: Privat.

Her er Siste Nytt. En av nåtidens største krimmysterier i Nordland har fått et nytt kapittel og kan nærme seg en oppklaring.

Det er nå 863 dager siden Bodø-mannen Stian Hole sist ble sett i live. Nå er han funnet død i området Molvika på Hamarøy, rundt 15 kilometer fra der han sist ble observert på Storjord i juni 2023.

Levningene ble funnet etter tips om klesplagg i området. Stian Hole er obdusert ved Oslo universitetssykehus, og politiet venter fortsatt på svar fra rettsmedisinske undersøkelser for å fastslå dødsårsak.

Politiet ber publikum og media holde seg unna området mellom Tysnes i nord og Tiltvika i sør. Det er også innført droneforbud i en radius på fire kilometer rundt Molvika fram til fredag ettermiddag.

Les mer på an.no.

Hør Siste Nytt her:

 

Post Views: 1 082
mm

Benjamin Solås

Benjamin Solås er en 29 år gammel Bodøgutt som alltid er i godt humør. Han har jobbet i Radio 3 siden 2014 og er kanalens ansvarlige redaktør, i tillegg til å være programleder for morgenshowet og ettermiddagen.

VIEW ALL POSTS
Annonse

previousVoldtektsdom i Saltenværingenes ferieparadis skaper sinne internasjonalt

ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no

Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2025

Utviklet av Fairmedia