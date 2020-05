Slik blir årets 17. Mai

Årets grunnlovsdag blir ikke slik den pleier, men det betyr ikke at man ikke kan ha en fin dag. 17. Mai komiteen har nå lagt fram årets program og ønsker å lage en fin markering for alle.

– Vi skal gjøre vårt beste for å lage en fin og verdig 17. mai-feiring til byens befolkning til tross for den vanskelige situasjonen vi befinner oss i, sier komiteleder Ali Horiri.

Samtidig oppfordrer komiteen alle til å ta nødvendige forholdsregler og følge nasjonale råd og anbefalinger.

Her er årets program:

0745 Musikk ved Nordlandssykehuset. Bodø Harmonimusikk spiller

0800 Flaggappell ved Nordlandssykehuset v/Forsvaret. Even Furdal Wold, Bodø Harmonimusikk

0900 Speiderne legger ned blomster ved Kongestatuen. Bodø Janitsjar spiller

0930 Bekransning av de falnes minnestein ved Domkirkens tårnfot. Tale ved representant fra FOH. Bodø Harmonimusikk spiller

1000 Bekransning av monument for britiske flygere v/norsk luftfartsmuseum (flymuseet). Tale ved representant fra Luftforsvarets base i Bodø. Bodø janitsjar spiller

1000 Tverlandet Bo- og servicesenter. Bertnes Brass spiller

1000 Mørkved sykehjem. Støver skolekorps spiller

1000 Løpsmarka v/butikken. Bodø Paradekorps spiller

1000 NPS – parken. Alstad skolekorps spiller

1030 Saltvern skole. Saltvern skolekorps spiller

1030 Bekransning av krigsseilernes minnesmerke v/Bodø krigshistoriske museum.

1050 Mørkved Sykehjem. Bertnes Brass spiller

1100 Digital skolehilsen. 1-4 klasse

1100 Stadiontunet sykehjem. Alstad skolekorps spiller

1100 Vollsletta sykehjem. Bodø Paradekorps spiller

1100 Sølvsuper helse- og velferdssenter. Saltvern skolekorps spiller

1120 Legevakten. Støver skolekorps spiller

1130 Coop Extra Bertnes. Bertnes Brass spiller

1145 Barnas tale. Ada Ofte Stokke og Sigrid Vågan fra kulturskolen

1200 Sentrum sykehjem. Støver skolekorps/ Saltvern skolekorps spiller

1200 Hovdejordet sykehjem. Alstad skolekorps

1200 Pelle Molins plass. Bodø Paradekorps spiller

1200 Båt-kortesje fra Løpshavn til Bodø havn. Løpshavn – Løpsmarka – Skivika – Bratten – store og lille Hjertøya – Breivika – Bodø Havn.

1215 Løpsmarka v/butikken. Bertnes Brass spiller

1250 Hovedtale. Sabrina Thrana og Jørgen Owren, sykepleierstudenter

1300 Salutt fra Nyholmen Skandse. Skandse Compagnie

1300 Nasjonalsangen. Korpsene spiller utenfor Stormen konserthus. Det er ønsket at folk følger den nasjonale oppfordringen om å gå ut i sin hage eller på sin veranda og synge «Ja, vi elsker»

1330 Blålys-tog. Jernbaneveien – Burøyveien – FV834 – Løpsmarka – Storvollen – Løpsmarka – FV834 – Skivikveien – Langbakkdalen – Skivikveien – FV834 – Finnshaugen – Lagårdveien – Amtmann Worses gate – Nordstrandveien – Fjellveien – Rønvikveien – Leiteveien – Reinslettveien – Skoleveien – Symraveien – Kleivaveien – Junkerveien – Hålogalandsgata – Gamle Riksvei – Sandhorngata – Jordbruksveien – Parkveien – Bankgata – Fredensborgveien – Sandgata – Rensåsgata – Nyholmsgata – Fredensborgveien – Hernesveien – Haakon VII`gate – Fritjof Nansens vei – Hålogalandsgata – Gamle Riksvei – Bodøsjøveien – Alstadmyra – Fogdveien – RV80 – Sigrid Undsets vei – Hunstadveien – Hundstadringen – Mørkvedveien – Høgliveien – Tiurveien – Greisdalsveien – Mørkvedveien – Skyttarveien – RV80 – Tverlandsveien – Gamle Tverlandet skole – Tverlandsveien – RV80 – Grøttingen – Høgåsveien – vending Høgåsen busstopp – Høgåsveien – Grøttingen – RV80 – Vestre Grønnåsen – Prestmarkveien – Varghaugen – Soløyvannsveien – RV80 – avslutning parkeringsplass City Nord

Det presiseres at man forholder seg til myndighetenes råd og veiledning i forhold til avstand og tetthet. Herunder ta hensyn til hverandre, ikke stimle sammen langs ruten, og hold avstand både til publikum og kjøretøyene.

Det er også viktig at alle som bor i nevnte rute oppfordres til å påse at gaten deres mest mulig er ryddet for biler slik at blålys-toget kan passere uhindret.

1430 Nordlandssykehuset. Korpsene spiller

1430 Bodø Fengsel. Bodø Paradekorps spiller

1600 Sykehjemmene i sentrum – kortesje. Bodø Motorhistorisk forening. Bodø Harmonimusikk spiller

1705Overflygning fra 330 skvadron (med forbehold)

2100 Flaggapell ved Nordlandssykehuset

Bodø Domkirke

Kl.11:00 Musikkandakt ved domkantor Brian Hepwoth og domprost Elin Vangen

Kl.12.00 Musikkandakt ved domkantor Brian Hepwoth og domprost Elin Vangen

Kl.13.00 Musikkandakt ved domkantor Brian Hepwoth og domprost Elin Vangen

17.mai i distriktene

Kjerringøy

Kirken: Kransnedleggelse ved bautaen – begivenheten filmes, og det er ikke anledning for folk å møte opp.

Bilparade med utrykningskjøretøy og andre som vil være med – det vil bli spilt musikk fra anlegg.

Nordsia

11:00 Oppmøte i biler på Grendehuset. Lett bevertning med is og brus. Kåring av beste pyntet kjøretøy og beste pyntet veteranbil.

Togparade/bilkortesje til golfparken på Myklebostad og tilbake til Grendehuset.

Væran

Det blir båtparade, 17-mai Kahoot og korpsspill på ulike plasser rundt på øya/øyene.

Skjerstad og Misvær:

Det blir musikalsk og underholdende kortesje langs Kulturveien i kommunedel Misvær/Skjerstad på nasjonaldagen. Kortesjen starter på Kosmo kl. 09:45. Misvær skolekorps og Misvær Musikkforening spiller på følgende steder.

10:00 Vestvatn

10:30 Misvær Sentrum

11:00 Furumoen sykehjem

13:00 Skjerstad

Kortesjen kjører hele Kulturveien, også Skjerstad og Breivik. Alle flaggpyntende kjøretøy er velkommen til å delta i årets 17. mai tog.

Saltstraumen

Flaggheising ved Nærmiljøsenteret ved 7.klasse. Kransenedleggelse utenfor Saltstraumen kirke. Kransenedleggelse ved minnestein utenfor Saltstraumen kirkegård

11:30 Tale for dagen ved 7.klasse på Saltstraumen skole legges på nettet

12:45 Saltstraumen Musikkorps spiller utenfor Saltstraumen Hotel

13:00 Nasjonalsang

13:30Saltstraumen skolekorps spiller utenfor Straumbo

Film/foto legges på nettet.

Tverlandet

Vi gjør oppmerksom på at alt streames og sendes digitalt.

Det er ingen som skal møte opp for å se på korpset, delta i gudstjeneste eller overvære flaggheising.

08.00 Flaggheising med speideren på Tverlandet skole, kirken og Bo- og servicesenteret.

10.00 2. trinn synger

10.00 Korpset spiller ved Tverlandet Bo- og servicesenter

11.00 Korpset spiller ved Tverlandet skole

12.15 Sang og tale fra elever på Tverlandet skole

13.00 Nasjonalsang

15.30 Gamle kjøretøy kortesje – oppmøte Coop Extra i bil