Slik registrerer du deg for koronavaksine

Det digitale systemet for registrering for koronavaksine i Bodø er åpnet og tilgjengelig.

For å få vaksine mot covid-19 i Bodø, er det opprettet et digitalt registreringssystem som du kan logge deg inn på her.

– Ettersom kommunen foreløpig ikke vet hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid, vil dette ikke fungere som en vanlig timebestilling. Registreringen vil være å melde sin interesse for vaksine, og så vil man etter hvert få beskjed på sms når det er klart for å velge timer, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

– Vi håper flest mulig vil registrere seg til vaksinering via dette systemet sier Rasmussen og legger til:

– Det vil kunne ta lang tid fra man registrerer seg og til man får svar. Dette avhenger av hvordan man blir prioritert og hvor mange vaksinedoser som er tilgjengelig, sier Rasmussen.

Vaksineringen skal skje i andre etasje på Bodø storsenter på Stormyra, like ved Nordlandshallen.

Her skal i utgangspunktet alle som blir tilbudt koronavaksinen møte opp til avtalt tidspunkt.

– Når det blir din tur og du får tilbud om vaksine vil du få timeavtaler for begge dosene. Det er selvsagt svært viktig at man forholder seg til avtalt tid. Det vil også tilrettelegges for vaksinering for personer som ikke har mulighet til å komme seg til vaksineringslokalene, sier Stian Wik Rasmussen.

Vaksinen er gratis for alle som får den.

Se video fra Bodø Kommune her: