Nok en milepæl går mot slutten i Jørgen Nordeng sitt liv, nå er det Joddski sin tur til å begraves og det skjer med et skikkelig brak!

Jørgen Nordeng avslutter sin karriere som Joddski. Det skjer 14. desember på Sinus.

– Etter ti år med Joddski-navnet, har jeg valgt å avslutte denne delen av karrieren min. De fire konsertene som er satt før jul, blir de siste under denne paraplyen, og vil by på en reise gjennom mine siste ti år inkludert et par overraskelser som du kanskje hadde glemt, sier Jørgen Nordeng i en pressemelding.

Nordeng fikk sitt kommersielle gjennombrudd som Jørg1 i Tungtvann i 2000. Da kom plata «Nord og ned» som virkelig satte standarden for norsk hiphop. Tungtvann ble mer eller mindre oppløst i 2007, og da skapte Nordeng Joddski. I 2010 deltok han i Det store korslaget og endte opp med bronsemedaljen.

Nordeng har spilt inn en rekke plater under sine to aliaser, og har i tillegg bidratt på flere titalls innspillinger med andre artister. Nå kommer det også en ny plate, den aller siste som Joddski.

– Jeg har jobbet med et avsluttende Joddski-album. Det kommer 13. desember og heter «Livet e for kort». Før det kommer en singel. Den slippes dagen turneen min starter, altså 8. november.

Selv om det er slutt for Joddski betyr det ikke at karrieren er over for Jørgen Nordeng, tvert i mot. Etter alt å dømme vil han komme tilbake med nytt prosjekt og i ny drakt, noe dato for det er ikke kjent enda.

Parken Live annonserte også avslutningskonserten i dag, og la ut dette på sin facebookside:

– KONSERTSLIPP! JODDSKI FOR ALLER SISTE GANG!

14.desember begraves Joddski-navnet på Sinus med en siste avsluttende konsert og et aller siste album!

BILLETTER I SALG NÅ!

Her får du kjøpt billetter.