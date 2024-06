Fotball-VM i Bodø: – We are one human race

Denne uken er det duket for fotball-VM i Bodø.

Førstkommende lørdag arrangeres fotball-VM for kvinner, organisert av CONIFA. CONIFA er en organisasjon som arrangerer verdensmesterskap for minoriteter, det vil si ulike folkegrupper som ikke er en del av et etablert land.

– Vi skal vise fram hvor vakre alle er, og ikke minst hvilke fantastiske kulturer som finnes blant folket. Jeg pleier å si at ‘We are one human race!’, det sier CONIFA-president Per-Anders Blind

Lørdag 7. juni klokken 14.00 møtes regjerende verdensmester Sápmi og Tamil Eelam på Aspmyra stadion for en storslått finale.

Blant spillerne finner vi Thea Norkyn Nygård fra Bodø/Glimt.

Vi krysser fingrene! Hør intervjuet med president Per-Anders Blind her: