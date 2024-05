Bodø Gym og Turn – Vi har medlemmer fra 2 til 62 år

Siden 2008 har Bodø Gym og Turn spredt turnglede blant både store og små.

Med et aldersspenn som strekker seg fra 2-årsalderen til godt over 60, er det ingen tvil om at interessen for turn er stor i Bodø..

Margrethe Vinje, leder for Bodø Gym og Turn, sier at klubben jobber hardt for å tilrettelegge aktiviteter for alle.

Noen er opptatt av å ha det gøy, møte nye mennesker og turne for moro skyld, mens andre ønsker å satse mer seriøst. Klubben tilrettelegger for begge deler.

Mandag den 6. mai, klokken 17.00 og 19.00, er det duket for vårshow for store og små.

– Ta turen, er de klare ordene fra Margrethe Vinje og Axel Seljeseth.

Hør innslaget her: