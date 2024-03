Bodø Håndballklubb rocker mangfold

21. Mars markeres verdensdagen for Downs syndrom.

Som hvert år oppfordres alle til å delta ved å ikle seg rockesokker – to ulike sokker – som et symbol på mangfold og ulikheter.

Torsdag inviterer BHK til Rockesokk-kamp for å sette lys på dette. I denne kampen møtes to lag bestående av spillere fra A-laget og Superteamet. Superteamet er et tilrettelagt håndballag for spillere med en utviklingshemming. Vi har tatt en prat med Solvår Hardesty, trener for Superteamet.

Hardesty trives i rollen som trener og fremhever lagets unike evne til å spre idrettsglede, uttrykke følelser og evnen til å bli glad på andres vegne.

– Vi har mye å lære av gruppen her, legger hun til.

Og det har hun helt rett i!