Bodøryggen 2023 – Lørdagskos for de aller sprekeste

Bodø Runfestival inviterer nok en gang til en brutal form for lørdagskos, nemlig Bodøryggen 2023.

Bodøryggen er et terrengløp som starter ved Skaug på Nordsia og ender på Bestemorenga. Løpet er bortimot et halvmaraton og skal vi tro løpssjef Gro-Marie Thomassen, bør du være i grei form for å melde deg på. Løpet kan selvfølgelig gjennomføres i et rolig tempo, men er ting er sikkert. Strekningen er hard og brutal. For selv om utsiken er så fin at du glemmer hvorfor du er der, er ikke dette løpet for deg som har latt løpeskoene samle støv i boden.

For deg som skal delta er det viktig å kle seg godt og pakke med seg nok mat og drikke. Hold deg hydrert og velg sko tilpasset terrenget.

Er du imidlertid som undertegnede – Litt for glad i å ligge på sofaen og nyte livets goder? Da har Thomassen, som for ordens skyld er mye sprekere enn meg, en oppgave til deg. Kom innom for å heie venner og bekjente i mål!

Løpet finner sted lørdag 30. september klokken 10.30. De aller raskeste vil nok bruke bortimot 1 time og 20 minutter på å komme i mål.

Hør praten med løpssjef Gro-Marie Thomassen her: