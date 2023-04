– Det viktigste er ikke å vinne, men å kjenne at kroppen fungerer som den skal

Årets første Gampen har gått av stabelen og 163 personer sto klar ved startstreken. Vi har tatt en prat med gårdagens raskeste mann og kvinne. Hvordan var det å løpe i gråværet?

Gampen arrangeres av Nordland Bedriftsidrettskrets. De har som mål å tilrettelegge løpeglede for alle og årets første løp gikk av stabelen onsdag 19. april.

29 år gamle Joar Grov Turvoll løp inn på gårdagens raskeste tid: 13:14.0. Han opplyser at det var hard konkurranse fra Kristoffer Unstad, som dunket inn med en solid andre plass i løpet. Joar benyttet seg imidlertid av en slu taktikk for å kapre seieren. Dette kan du høre mer om i innslaget under.

Gerd-Elin Øien Eggesvik var løpets raskeste kvinne og løp inn på tiden: 16:50.0. Hun opplyser at det ikke var så viktig å komme først, men at det var godt å kjenne at kroppen fungerer som den skal.

Begge er imidlertid klar i sin tale: Alle bør melde seg på Gampen.

Hele innslaget hører du her: