Fosser mot opprykk

Det har vært noen tunge år for Bodøs håndballstolthet, men nå ser ting virkelig lyst ut igjen.

For etter to nedtrykk to år på rad er de blågule nå på vei tilbake til norsk topphåndball. I helgen ble Halden sitt andrelag knust hele 35-23 av bodølaget.

BHK har dermed vunnet samtlige av sine kamper i årets serie, og inviterer nå til opprykksfest.

11. mars kommer nemlig Harstad til Bodø, BHK kan sikre opprykket fra 2. divisjon kampen før borte mot Linjerud/Linje 5, men inviterer uansett til fest i Bodø Spektrum under «Slaget om Nord-Norge» mot Harstad.

Der Bodø Håndballklubb er i vinden går det saktere med en annen av byens stolthet. Hulløy kjemper for tilværelsen i Eliteserien i futsal.

Denne helgen kunne de ta et langt steg mot fornyet kontrakt da de møtte nedrykksrival KFUM. Det ble en meget pinlig affære for et redusert Hulløy-lag som måtte se seg slått hele 14-1 på bortebane.

Mere om kampene kan du høre i dagens sport: