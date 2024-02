I denne sporten kan yngre konkurrere mot eldre

Lørdag 3. februar er det endelig klart for Bodømesterskapet 2024.

Det er Bodø Bordtennisklubb som arrangerer mesterskapet, bestående av deltakere fra Trondheim i sør til Tromsø i nord.

Sporten passer for alle aldre og under dette mesterskapet konkurreres det i alderspuljer fra 10 år, til godt oppi 60-årene.

I kontrast til andre sporter er bordtennis en sport som ikke avhenger av styrke, kjønn eller alder. Her er det store muligheter for at de yngste slår ut de eldste.

Klubben i Bodø er for alle kjønn og aldre, men i følge leder Espen Wiik, er det en gruppe de gjerne skulle sett mer av. Jenter er underrepresentert i klubben og ekstra velkomne til å komme og prøve ut sporten.

Ønsker du et innblikk i klubben anbefaler Wiik å ta turen lørdag 3. februar. Første pulje spiller fra klokken 09.00 og utover.

Hør parten med Espen Wiik her: