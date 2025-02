Inviterer til treningsfest i Bodø: – Godt for kroppen og toppen

Lørdag 14. juni er det duket for treningsfest i Bodø når Sprek Norge inviterer til Sprek Convention.

Arrangementet har tidligere blitt avholdt i Stavanger, og ifølge leder Cato Tjåland har tilbakemeldingene vært svært positive.

Målet er å sette fokus på folkehelsa. Her skal det være noe for enhver smak.

Dagen er lagt opp slik at 3 eller 4 ulike aktiviteter foregår simultant, slik at deltakerne kan velge treningsformen som passer best for dem. De fleste instruktørene denne dagen er lokale aktører.

Vi har tatt en prat med Tore Skjerpen og Cato Tjåland. Skjerpen håper og tror at Bodøs befolkning vil ta imot arrangementet med åpne armer.

Hør mer om treningsfesten her: