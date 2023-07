– Jeg er gal på utsiden og myk på innsiden

Du kjenner ham kanskje best som brytertalentet uten fortenner, men Morten Thoresen er først og fremst Bodøgutt.

Thoresen er for tiden aktuell i NRK-serien Hodet I Klemme, som vant gullruten for årets karakterdrevne dokumentarserie. Bodøgutten var forøvrig også nominert til publikumsprisen for sin deltakelse her. En nominasjon som gikk hele veien til finalen. Her var det imidlertid Demenskoret som stakk av med prisen.

Til høsten ser du ham på skjermen når Forræder ruller i gang med tredje sesong. Hvordan står det til med pokerfjeset hans?

Foto: Filip Hammarlund

Sommer OL 2024 nærmer seg også med stormskritt. Hvordan er formen? Er han klar til å kjempe om gullet?

