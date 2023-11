Jonas fra Bodø ble Norgesmester i Padel

Denne helga ble det arrangert Norgesmesterskap i Padel, i Oslo. Her konkurrerte over 300 padlere om tittelen Norges beste i Padel.

Padel er som kjent en økende sport i Norge, og bare i Bodø har det de siste årene kommet to padelsentre til byen.

Selv om de fleste spiller på hobbynivå her til lands, er det blitt et stort miljø blant de aller beste. Noe over 300 deltakere på et Norgesmesterskap understreker.

Aller best av de beste? Selvfølgelig en Bodøværing!

Jonas Støre fra Bodø har vokst opp med tennis og var i barndommen en ivrig tennisspiller hos Bodø Tennisklubb. Etter hvert tok interessen for Padel mer over for bodøværingen.

Støre var også med på NM i Padel i fjor hvor det ble bronsje, men i år gikk han altså helt til topps sammen med sin partner Rickard Holmstrøm.

– Det kunne ikke gått så mye bedre, det er vanskelig å sette ord på og har vel ikke helt gått opp for meg enda, men det er det største jeg har gjort i idretten, sa Støre til Radio 3 etter norgesmestertittelen var sikret.

Til tross for en bronsjemedalje fra fjoråret hadde ikke den nybakte norgesmesteren trodd han skulle gå helt til topps.

– Det å faktisk få med seg en kongepokal hjem til odel og eie trodde jeg ikke jeg skulle få oppleve, oppsumerer Støre beskjedent.

På spørsmål om veien videre etter at man nå kan krone seg som Norges beste svarer han følgende:

– Først og fremst blir det litt ferie og en tur hjem til jul, men vi har jo lyst å prøve oss på noe i utlandet, også kommer det et Europamesterskap til våren hvor vi er tatt ut og skal spille for Norge, så blir spennende å se om vi klarer å hevde oss der.

Og får vi se pokalen i Bodø også?

– Den må iallefall få en tur nord, før den blir plassert en plass hjemme i Oslo.

Hele praten med Norgesmester i Padel Jonas Støre kan du høre her, hvor vi blant annet prater om NM-tittelen og hvordan det var å vinne, samt Padelmiljøet i Bodø med mer: