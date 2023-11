Kurs i fallteknikk og NM i Judo

Bodø Judo Club så dagens lys i 1977.

Siden da har klubben opparbeidet seg til å bli en sosial treningsarena for folk i alle aldre.

Klubben har faktisk medlemmer helt ned i 4-årsalderen. Disse er en del av det såkalte knøttepartiet.

I tillegg til trening og konkurranser, driver klubben med mye annet spennende. Første og andre desember skal klubben holde introduksjonskurs i fallteknikk for voksne/eldre, samt de med bevegelse- og balanseutfordringer. Under dette kurset fokuseres det på fallteknikk, styrketeknikk, bevegelse og reaksjon. Alt i alt, teknikker for å falle så «riktig» som mulig.

Men førstkommende lørdag er det klart for det største av det største, nemlig NM. Norgesmesterskapet i judo går av stabelen i Mørkvedhallen lørdag klokken 09.30, der ordføreren åpner det hele.

Ta turen og hei fram lokale utøvere!

Vi tok en prat med Vegar Moen, stevneleder for helgas NM.

Hør innslaget her: