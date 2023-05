North Baton Twirling – Veien mot bronse i EM

Med bronse i EM og Hurrapris på 17. mai kan man trygt si at 2023 så langt har vært et fantastisk år for North Baton Twirling, tidligere kjent som Bodø dans og drill.

Til tross for at drillmiljøet i Nord-Norge er noe smalt, klarte altså troppen å kapre flere medaljer under fjorårets NM. Dette resulterte blant annet i gull i pom poms, noe som sikret troppen EM-plass og tur til Italia.

Vi har tatt en prat med hovedtrener Pernille Pettersen som kunne meddele at det var stort for jentene å representere Norge.

I tillegg til å stifte nye bekjentskap og konkurrere mot andre flinke utøvere så fikk de også muligheten til å oppleve vakre Italia.

Her ladet de opp til konkurransen:

Konkurransen var hard, men NBT og Team Nord-Norge (som består av medlemmer fra Bodø, Harstad og Svolvær) sikret seg en 3. plass, bare ett poeng bak Italia som kom som nummer 2.

Seieren og arbeidet klubben har lagt ned er bare noen av grunnene til at de mottok årets Hurra-pris fra Bodø Kommune.

Hele praten med Petteren hører du her: